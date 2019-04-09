Порошенко зробив заяву про нових аналізах і Зеленском-«наркомана»

Президент України Петро Порошенко не вважає Володимира Зеленського наркозалежним.

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 8 квітня. Проте напередодні глава держави у іншому інтерв’ю натякнув про наркозалежності Зеленського.

«Я не стверджую, що Володимир Зеленський є наркоманом. Не стверджую і не стверджував, бо не маю для цього підстав», — заявив він.

«Я був здивований умовою Володимира, що ми повинні пройти тести на алкогольну та наркотичну залежність. Це фейки російської пропаганди, що Порошенко у нас п’є і не просихає», — сказав Порошенко.

Він заявив, що, за словами Марини Порошенко, вона бачила чоловіка п’яним лише один раз у житті, ще до їхнього весілля.