У Порошенка дали зрозуміти, що він не прийде увечері 19 квітня на стадіон до Зеленському

«Петро Порошенко прийде на дебати 19 квітня, тому що цього вимагає закон. В законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь у дебатах на Громадському телебаченні. Вимога закону є пріоритетом. Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня, на НСК «Олімпійський», але тільки в той час, в який він буде вільним від обов’язків, які на нього, як на кандидата в Президенти, покладає закон «Про вибори Президента». Закон вимагає обов’язкових дебатів на Громадському телебаченні», — сказав він.

Таким чином, за його словами, залишається в силі пропозицію Порошенку Зеленському провести дебати на НСК 14 квітня.

«Порошенко буде чекати Володимира Зеленського на цих дебатах… Ми наполягаємо, що дебати мають відбутися на НСК 14 квітня, але ми згодні, що вони можуть бути не єдині і не останні, і потім ми їх продовжимо», — сказав Медведєв.

Також він підтвердив, що безпосереднього діалогу між штабами Порошенко і Зеленського з приводу дебатів не відбувається.

«Наскільки мені відомо, у нас безпосереднього діалогу немає. Ми зустрічалися на кількох круглих столах», — сказав він.

Крім того, Штаб Порошенко вважає, що Зеленський намагається уникнути дебатів.