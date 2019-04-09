«Ніяких партнерів і близьких!» Порошенко дав гучну обіцянку українцям про нову команду

Президент України Петро Порошенко пообіцяв у разі перемоги в другому турі на виборах глави держави більше не призначати своїх партнерів і друзів.

Ця заява прозвучала в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV у відповідь на питання волонтера та засновника фонду «Повернись живою» Віталія Дейнеги. При цьому Порошенко відмовився назвати прізвища тих людей з оточення, які стали «токсичними» для його кампанії.

«Ніяких бізнес-партнерів, жодних близьких людей Петро Порошенко більше призначати не буде, поки є президентом, у тому числі під час другого терміну», — сказав він, визнавши помилки в кадрових призначеннях «тих чи інших прізвищ».

Президент оголосив, що в свою нову команду він набере лідерів громад.