Повінь – зміна системи

Menu
Close

Листя замість пластику: в азіатських супермаркетах впроваджують еко-упаковку

09.04.2019

Пластикові пакети, які ми використовуємо протягом декількох секунд, будуть розкладатися на звалищі до 1000 років. Експерти сходяться на думці, що переробка не вирішить проблему – потрібно кардинально скорочувати кількість відходів.

Фото: Вored Рanda

В Азії позитивні зміни вирішили почати з повернення до витоків. Місцеві супермаркети замінили пластикову упаковку для овочів на бананові листя. Цей тип обгортки не тільки економічний, але і абсолютно нешкідливий.

Експрес-інформація по країні

Таїланд (Королівство Таїланд) – держава в Південно-Східній Азії.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Бангкок

Найбільше місто – Бангкок

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 514 000 км2 (50-я в світі)

Населення – 65,1 млн чол. (20-я в світі)

Офіційна мова – тайська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,726 (93-я в світі)

ВВП – $404,82 млрд (29-я в світі)

Валюта – бат

Межує з: Камбоджою, Лаосом, М’янмою, Малайзією

Фото: Вored Рanda

Нещодавно Китай припинив ввезення сміття з усього світу і зосередився на переробці власних відходів. Інші азіатські країни, включаючи В’єтнам і Таїланд також шукають нові способи скоротити кількість пластику. Однією з ідей і став екологічний спосіб упаковки товарів у супермаркетах.

Фото: Вored Рanda

Першим листя замість пакетів почав використовувати тайський супермаркет Rimping. А щоб еко-упаковка не розпадалася, її закріплюють бамбуком. Ця ідея так сподобалася покупцям, що вони стали фотографувати полиці з продуктами і викладати знімки в соцмережах. Один з таких постів став вірусним, набравши 3,5 млн переглядів. Так про нову ідею дізналися у всьому світі.

Фото: Вored Рanda

Поки що не вся продукція в супермаркеті упакована в листя, оскільки багато виробників, як і раніше вибирають пластик через його дешевизну.

Читайте також:   Відвезли в лікарню: на Херсонщині школярі жорстоко розправилися з відмінницею

«Я думаю, що тепер покупці повинні показати супермаркетам, який вид упаковки вони віддають перевагу. Бо якщо кожен вибере бананові листя, то магазин перестане зберігати продукти в пластиці», – говорить автор вірусного посту.

Фото: Вored Рanda

Раніше «Навколо світу. Україна» писав про те, чим замінити пластик в побуті і де знайти еко-товари в Україні.

За матеріалами Вored Рanda.

Читайте також:

Пластикову упаковку замінять пакетами з панцирів крабів і лобстерів

В Україні можуть заборонити пластикові пакети

Колоритна Азія: ТОП-5 вражень від В’єтнаму і Камбоджі

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *