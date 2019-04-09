Листя замість пластику: в азіатських супермаркетах впроваджують еко-упаковку

Пластикові пакети, які ми використовуємо протягом декількох секунд, будуть розкладатися на звалищі до 1000 років. Експерти сходяться на думці, що переробка не вирішить проблему – потрібно кардинально скорочувати кількість відходів.

В Азії позитивні зміни вирішили почати з повернення до витоків. Місцеві супермаркети замінили пластикову упаковку для овочів на бананові листя. Цей тип обгортки не тільки економічний, але і абсолютно нешкідливий.

Експрес-інформація по країні

Таїланд (Королівство Таїланд) – держава в Південно-Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Бангкок

Найбільше місто – Бангкок

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 514 000 км2 (50-я в світі)

Населення – 65,1 млн чол. (20-я в світі)

Офіційна мова – тайська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,726 (93-я в світі)

ВВП – $404,82 млрд (29-я в світі)

Валюта – бат

Межує з: Камбоджою, Лаосом, М’янмою, Малайзією

Нещодавно Китай припинив ввезення сміття з усього світу і зосередився на переробці власних відходів. Інші азіатські країни, включаючи В’єтнам і Таїланд також шукають нові способи скоротити кількість пластику. Однією з ідей і став екологічний спосіб упаковки товарів у супермаркетах.

Першим листя замість пакетів почав використовувати тайський супермаркет Rimping. А щоб еко-упаковка не розпадалася, її закріплюють бамбуком. Ця ідея так сподобалася покупцям, що вони стали фотографувати полиці з продуктами і викладати знімки в соцмережах. Один з таких постів став вірусним, набравши 3,5 млн переглядів. Так про нову ідею дізналися у всьому світі.

Поки що не вся продукція в супермаркеті упакована в листя, оскільки багато виробників, як і раніше вибирають пластик через його дешевизну.

«Я думаю, що тепер покупці повинні показати супермаркетам, який вид упаковки вони віддають перевагу. Бо якщо кожен вибере бананові листя, то магазин перестане зберігати продукти в пластиці», – говорить автор вірусного посту.

Раніше «Навколо світу. Україна» писав про те, чим замінити пластик в побуті і де знайти еко-товари в Україні.

За матеріалами Вored Рanda.

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