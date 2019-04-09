На Київщині підлітки розбивали світлофори на залізниці та кидали палаючи шини на колії

Працівники Обухівського відділу поліції спільно з представниками воєнізованої охорони Південно-західної залізниці затримали групу неповнолітніх хлопців і дівчат, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні низки злочинів та пошкодження майна, що належить ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє поліція Київської області

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомі розбили вікна у пасажирському потязі на станції Трипілля. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Обухівський відділ поліції ГУНП в Київській області. Працівники воєнізованої охорони залізниці на місці злочину встигли затримати неповнолітню дівчину, яка розповіла про «компанію» товаришів.

Під час відпрацювання прилеглої території працівники поліції затримали групу правопорушників, трьох хлопців 12, 16, 17 років та двох дівчат 15-річного віку.

Встановлено, що вікна у поїзді Київ-Миронівка розбили двоє старших хлопців, жителі села Трипілля.

Наразі працівники поліції довели їхню причетність до скоєння 18 фактів правопорушень на залізниці.

Задля забави хулігани кидали палаючі шини на залізничні колії, чи залишали там інші стороні предмети. Розбивали камінням маневрові світлофори, що у свою чергу могло спричинити тяжкі наслідки, оскільки це обладнання відповідає за безпеку руху потягів. Кидали камінці у вікна пасажирських поїздів, чим наражали не небезпеку присутніх там людей.

Слідчі дії тривають. Поліцейські продовжують встановлювати причетність неповнолітніх до скоєння інших аналогічних злочинів.

За фактом хуліганських дій двох неповнолітніх хлопців відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.