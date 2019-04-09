В Ізраїлі почалися парламентські вибори

Результати екзитполів будуть опубліковані відразу після закриття дільниць о 22:00, перші офіційні дані очікуються через кілька годин.

В Ізраїлі почалися дострокові парламентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 ранку за місцевим часом, повідомляє ТАСС у вівторок, 9 квітня.

Для участі у виборах зареєстровано 40 блоків і партій, проте розраховувати на подолання електорального бар’єру до 3,25 % і прохід у Кнесет (ізраїльський парламент) 21-го скликання можуть менше 10.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, основними претендентами на перемогу на виборах є партія Лікуд чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і центристський блок партій Кахоль-Лаван (блок Біло-блакитні, названий за кольорами ізраїльського прапора) на чолі з колишнім главою Генштабу ізраїльської армії Бені Ганцем.

Соціологи пророкують, що Нетаньяху буде легше, ніж Ганцю сформувати урядову коаліцію, яка зможе контролювати як мінімум 61 з 120 місць у Кнесеті.

Результати екзитполів будуть опубліковані відразу після закриття дільниць о 22:00, перші офіційні дані за підрахунком голосів очікуються через кілька годин.

За даними ЦВК Ізраїлю, на цих виборах зможуть проголосувати 6,34 млн виборців. За законом, це громадяни старші 18 років, які перебувають у день голосування в Ізраїлі або за його межами в офіційних відрядженнях. Всього на території країни будуть працювати 10720 дільниць для голосування. У великих містах вони будуть відкриті з 07:00 до 22:00, в невеликих населених пунктах, а також у лікарнях і в’язницях – з 08:00 до 20:00.

Нагадаємо, 25 грудня 2018 року стало відомо, що в Ізраїлі пройдуть дострокові вибори в парламент. Правляча коаліція одностайно вирішила розпустити парламент Ізраїлю. При цьому вибори в Кнесет планувалися на листопад 2019 року. Підставою для проведення дострокових виборів стала напруженість всередині правлячої коаліції. Вже на наступний день парламент Ізраїлю ухвалив рішення про саморозпуск.