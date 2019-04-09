Штаб Зеленського називає юриста Коломойського другом і довіряє говорити з НАБУ

“Він бере участь як давній товариш Володимира Зеленського. Знаходиться у нормальних стосунках із Володимиром Олександровичем”

У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського кажуть, що один із головних юристів олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан має до них стосунок як “давній товариш” шоумена.

Журналісти пояснюють, що неодноразово помічали Богдана серед членів штабу Зеленського. Про це йдеться у розслідуванні Bihus Info.

“Він бере участь як давній товариш Володимира Зеленського. Знаходиться у нормальних стосунках із Володимиром Олександровичем”, – сказав речник штабу Дмитро Разумков.

Однак ввечері 3 квітня Андрій Богдан зустрічався із директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником як представник команди Зеленського.

Ініціювали захід у Зеленського, а організатором був засновник “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін.

Офіційно про зустріч ніхто не повідомляв, хоча і в НАБУ, і в ЦПК кажуть, що обговорювали питання загального характеру, а про конкретні кримінальні провадження не йшлося.

Водночас, журналісти нагадують, що НАБУ розслідує кілька справ, які стосуються Коломойського: про розкрадання коштів з державної “Укрнафти”, тепер вже державного “ПриватБанку” та про борги перед державою його авіакомпанії МАУ.

Речниця Антикорупційного бюро Світлана Оліфіра та активіст Віталій Шабунін кажуть, що юрист Коломойського був присутній на зустрічі саме від штабу Зеленського.

“Питання зустрічі з представником команди кандидата. Хто цей представник, чому саме ця людина прийшла – це все питання до команди кандидата”, – сказала Оліфіра.

Крім того, журналісти зазначають, що у грудні минулого року, за кілька тижнів до початку передвиборчої кампанії, Богдан разом із кандидатом-шоуменом літали до Тель-Авіву, де мешкає Коломойський.

Нагадуємо, що Коломойський сподівається отримати компенсацію за “Приватбанк” після виборів.

Зазначимо, Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.

Фото:epravda.com.ua