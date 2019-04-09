«Реформа прокуратури неефективна!»: громадські діячі назвали низку ключових проблем»

На мультимедійній платформі «УКРІНФОРМ» відбулося засідання «круглого столу» на тему «Сучасна модель реформування прокуратури в Україні».

У ньому взяли участь експерт з юридичних питань Богдан Горбань; прокурор, екс-керівник Запорізької місцевої прокуратури № 2 Роман Мазурик; адвокат адвокатського об’єднання «Баристерс» Олексій Шевчук; правозахисник, представник ГО «Центр політико-правових ініціатив» Володимир Петраковский; юрист, доктор юридичних наук Антон Столітній; адвокат, член Ради громадського контролю НАБУ Злата Симоненко.

Модератор зустрічі, експерт з правових питань Богдан Горбань нагадав, що Кримінально-Процесуальний Кодекс, прийнятий в 2012 році, замінивши стандарти роботи, якими правоохоронні органи користувалися з 1960 року. Після Революції Гідності виник і суспільний запит на гласність. Відчули ці зміни громадськість, правоохоронні органи та адвокати? Стали органи прокуратури більш прозорими?

Юрист Антон Столітній вважає, що окремі кроки є, керівники прокуратури стали частіше з’являтися на телевізійних екранах, вводяться принципи процесуальної самостійності, але не повною мірою. Зате Злата Симоненко каже, що за останні шість років адвокатура не відчула втілення в життя задекларованого принципу змагальності не стало більше і кваліфікованих кадрів.