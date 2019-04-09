Хіба Кабмін Гройсмана колись дав відчути зміни на краще у своїх гаманцях? – економіст

Не можна забувати про конкретному українця! Але, судячи з усього, Гройсману вже ніколи не вдасться зробити так, щоб доходи населення трансформувалися в кінцевий попит, що дозволило б зупинити падіння виробляючої економіки України, знизити у нас безробіття і зменшити трудову міграцію українців.

І в цьому за орієнтир Кабмін ніколи не брав країни Євросоюзу, де, наприклад, влада Німеччини давно озвучили, що згідно з їхнім планом, до 2020 року вони повністю позбудуться від безробіття в країні.

Німці також прагнуть максимально підвищити внутрішній споживчий попит. Зрозуміло їхнє бажання, і стає ясно, що уряд Німеччини робить все для того, щоб дійсно кожен з їх громадянин відчув ці зміни на краще.

А хіба Кабмін Гройсмана колись дав українцям відчути зміни на краще у своїх гаманцях?! Ось і вчора під час засідання Прем’єр-міністр знову завів стару пісню про головне, заявивши: «Зрозуміло, що кожен хотів би мати більш високі зарплати, і високі пенсії, і кращу інфраструктуру. Але ми затиснуті боргом. Нам віддавати його».

А коли брали кредити і позики, в Кабміні хіба не знали, що їх доведеться віддавати з відсотками? Або Главу уряду тільки зараз збагнув, що 2019-2021 роки будуть складними для обслуговування і виплати держборгу?

До речі, тільки в цьому 2019 року третина бюджету буде направлено на оплату боргів.