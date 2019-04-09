Як Порошенко буде фальсифікувати підсумки другого туру

Наївно було б купуватися на покаянні промови Петра Олексійовича в ефірі, на зустрічі з громадськістю та інший разводняк. Петро Олексійович рідко говорить правду. Це – природа. «Вони не вміють брехати. Як вовк не вміє їсти м’ясо. Як птах не вміє літати.» Порошенко буде «мутити» на виборах до останнього.

Його мета проста – максимальне заниження явки виборців в Центрі і на Південному Сході. І максимальне підвищення явки на Заході. 21 квітня – католицька Пасха і тому заздалегідь штабом Порошенко анонсується приїзд в Західну Україну «заробітчан», близько 2-3 мільйонів чоловік.

При тому, що в процентному співвідношенні розрив між кандидатами складає майже 2 рази, в абсолютних цифрах це 2,7 млн. голосів. В штабі Порошенка пропонують відразу ж перекрити цю різницю голосами приїхали, або нібито приїхали «заробітчан». Крім того, якщо екстраполювати різницю в 2,7 млн голосів на кількість дільничних виборчих комісій то цифра розриву складе приблизно 90 голосів на кожну виборчу дільницю.

Результат для Порошенка буде досягатися фальсифікаціями в День виборів (підвіз, сітки, мобілізація бюджетників і пенсіонерів тощо), маніпуляціями при підрахунку голосів в ДВК і подальшої «коригуванням» на рівні ОВК та ЦВК.

Недосвідченість членів виборчих комісій від команди Зе і відсутність кваліфікованих спостерігачів може лише допомогти Порошенко підтвердити і легалізувати результати маніпуляцій на рівні ДВК.

За наявною інформацією, штаби Порошенко планують подавати до складу ДВК по 2 – 3 представника, таким чином відповідно до Закону про вибори ОВК доукомплектують комісії «випадковими» людьми, які при відповідній мотивації формують потрібну більшість. У разі технічних провалів, представники Порошенка «переводять стрілки» саме на цих членів комісій і розповідають про те, що фальсифікувати вибори намагалися колишні «регіонали», представники «Батьківщини» і т. п.

Таким чином система роботи вибудовується таким чином:

Мінімізація розриву між кандидатами (в абсолютних цифрах)

Завышениезанижение (територіально) явки виборців

Вивід результатів «плече в плече»

Перемога ПАП з мінімальним розривом у одиниці голосів при максимальній легітимізації «прозорості» виборів

Так що, ще рано святкувати.

“ОРД”