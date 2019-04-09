У мінському офісі телеканалу «Белсат» проводиться обшук

Про обшук в офісі телеканалу «Белсат» повідомили самі журналісти і Білоруська асоціація журналістів.

Журналісти польського телеканалу «Белсат» і Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) у вівторок, 9 квітня, повідомили про проведення обшуку в мінському офісі.

«Мінський офіс «Белсат» ломиться Слідчий комітет. Працівники МНС намагалися виламати двері в офіс. Телефони наших мінських координаторів не відповідають. У дворі, де знаходиться мінський офіс нашого телеканалу, стоїть автомобіль з міліціонерами в цивільному», — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті телеканалу. За даними БАЖ, обшук проводиться за постановою Слідчого комітету Білорусі. В рамках якої справи проходить обшук, поки невідомо.

«Белсат» — канал супутникового телемовлення на білоруській мові, створений на підставі договору Мзс Польщі і Польського громадського телебачення TVP.

У 2014 році Верховний суд Білорусі зобов’язав польське телебачення припинити використання торгового знака «Белсат» при трансляції на територію країни. Телеканал не має акредитації в Білорусі, зазначає «Інтерфакс».

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