Так, друзі — сьогодні буде великий і цікавий пост про те, чому насправді розпався СРСР. Особисто для мене всі ці речі досить очевидні, але ось для любителів СРСР вони залишаються недоступними — фанати совка вигадують всякі конспірологічні теорії про далекосяжні плани Даллеса і підступи Отто фон Бісмарка. Мабуть Бісмарк, який помер у 1898 році, і розвалив СРСР.

Що цікаво — країни Заходу, зокрема США насправді зовсім не хотіли розпаду СРСР — вони хотіли лише того, щоб радянська ідеологія стала менш людожерською, і такий президент, як Горбачов — їх цілком влаштовував. Вони боялися розпаду СРСР тому, що побоювалися за долю величезної радянської армії (тільки на території України був контингент у майже мільйон військових) і ядерної зброї — але події 1990-1991 роки увійшли в турбулентність і вже розвивалися самі по собі. СРСР, до речі, розпався відносно мирно, і всі похмурі прогнози іменитих західних совєтологів не виправдалися.

Отже, в сьогоднішньому пості — цікава розповідь про те, чому насправді розпався СРСР, а також важливе питання. Заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

1. Крах радянської ідеології.

Думаю, ніхто не буде сперечатися з тим, що де-то до початку вісімдесятих років совкова идеолония зазнала остаточного краху. Та ж сама війна в Афганістані виглядала дуже дивно і анахронично — коли пацани з панельних будинків в кросівках “адідас” їхали вмирати за більшовицькі казки сотолетней давності.

Як це не парадоксально прозвучить, але крах радянської системи було закладено в її догматичної міфології. Як вірно зазначали різні дослідники радянського ладу, начебто Сема Харріса, Карла Поппера або Бертрана Рассела, радянська система в СРСР носила риси релігії — в ній були “пророки” начебто Карла Маркса, “месії” на кшталт Леніна і їх учні-апостоли”. Всі люди, вірні системі, повинні були в підсумку потрапити в аналог “раю” — комунізм, на шляху до якого потрібно знищити масу ворогів (“невірних”). Радянська система мала догмати (які декларували єдино вірну точку зору на ті чи інші події), переступати через які вважалося злочином.

У 1920-30-ті роки, серед малограмотних селян та робітників подібна система мала вигляд “науковості”. Крім того, вона нагадувала релігійні догмати і заповіді, жити за яким навчали в дореволюційних школах, так що ніякого протиріччя тут не виникало. Але вже до 1960-70-х років виросло нове покоління з набагато більш широким кругозором, яке стало піддавати сумніву радянську догматику. Як підсумок — радянська ідеологія в 1970-е зійшла спершу на анекдоти, в 1980-е — критичні статті, і року до 1985-го вже ніхто не вірив, що настане якийсь там “комунізм”, де все буде безкоштовно.

Простіше кажучи — люди зрозуміли, що це все були казки для робітників і селян 1920-х — вигадки про світ майбутнього, де буде безкоштовна їжа та одяг.

2. Порівняння з рівнем життя на Заході.

Якщо у 1940-50-ті роки майже вся інформація про життя за межами СРСР була недоступною для більшості громадян, то до 1970-80-х років, з ростом глобалізації та розповсюдженням радіо і телебачення, інформація стала більш доступною, з’явилася можливість порівнювати. Загалом-то добрі і працьовиті радянські інженери, лікарі, робітники побачили, що їхні колеги на “загниваючому Заході” живуть набагато пристойніше, ніж вони самі в СРСР.

Так, наприклад, звичайний робітник у США міг собі дозволити непоганий будинок з обстановкою, особистий автомобіль і закордонні подорожі, тоді як радянський робітник у кращому випадку тулився з сім’єю в гівняною безкоштовної панельній “двійці”, жив від зарплати до зарплати, а з усіх розваг мав тільки хокей по телевізору та пиво/горілку з друзями.

Загалом, не в останню чергу на крах СРСР вплинуло саме ось такий порівняння — “ми будували-будували і збудували щось не те”.

3. Прийняття загальнолюдських цінностей.

Про це чомусь не пишуть дослідники краху СРСР, але як на мене — це була одна з головних причин краху всієї радянської системи.

Якщо проаналізувати радянські твори мистецтва 1920-1940-х років, то виявиться, що більшість з них були повні радянської патетики і наскрізь пронизані радянською ідеологією, войовничістю і мілітаризмом. У свій час я перечитав повне зібрання творів Аркадія Гайдара (одного з кузнєцов радянської ідентичності), так от там що не твір — то обов’язково щось військове і радянське. Шпигуни, бронепоїзди, кавалерійські атаки, кулемети, військові таємниці і т. д. — “кругом пожежа, в снігу сліди, і ось буржуйські полиці вдаривши в мідний барабан йдуть війною з далеких країн”.

Однак до 1970-80-х років ситуація кардинально змінилася. Ніхто, крім старих сталінських соколів вже не писав всерйоз про бронепоїздах і “героїв громадянської війни”, в культурі стали підніматися інші теми, гуманістичні та загальнолюдські. Ті ж самі знамениті радянські мультики 1970-80-х років насправді ніякі не “радянські”, тому що в них, за рідкісним винятком, немає ні слова про радянської ідеології, а є просто розповіді про те, що всі ми живемо в одному великому світі і маємо схожі бажання і устремління. Коту Леопольду, щоб бути добрим, зовсім не потрібно записуватися в партію. Крихітка Єнот, улыбнувшийся своєму відображенню в озері, зовсім не повинен знати про те, хто такий Ленін, а крапельці-Капітошка для того, щоб бути щасливим, зовсім не треба вчити догми марксизму-ленінізму.

Загалом, чим далі — тим більше люди починали дивитися на переворот 1917 року як на щось далеке, неоднозначне і не має прямого відношення до їх життя.

4. Прихід інформаційного суспільства.

Радянський диктат 1920-1950-х тримався на інформаційному дефіциті. Громадяни СРСР були фактично відрізані від незалежних джерел інформації, а про всіх що відбуваються в світі події дізнавалися зі сторінок радянських газет і з вуст радянських начетчиков, всі представляли “у світі марксизму-ленінізму”.

Однак з плином часу таку інформаційну блокаду стало організовувати все складніше. Радянські громадяни стали виїжджати за кордон і привозити розповіді про те, як там насправді йдуть справи. Стало з’являтися безліч радіостанцій з нерадянською трактуванням тих чи інших подій у світі, які стали потужною альтернативної доматичным радянським ЗМІ. Додало масла у вогонь і приховування радянським урядом всієї правди про репресії 1930-50-х, про Чорнобиль і війні в Афганістані — розкриття справжніх цифр і статистики про ці події справило ефект вибуху бомби.

Власне, прихід інформаційного суспільства, де кожен має право на вільне одержання, распрстранение і трактування тієї чи іншої інформації, і став однією з головних причн краху СРСР. Комуністична партія зі своєю “єдино вірної” трактуванням подій стала смішним і безглуздим атавізмом.

Ось такий список у мене вийшов.

А як ви вважаєте, чому саме розпався СРСР? Напишіть в коментарях, цікаво)