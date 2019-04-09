Зеленський може стати новим Ющенка, але маленький шанс на зміни є — думка

Багато хто дивується, що Захід не підтримує Зеленського. А нічого дивного: ви б стали підтримувати незрозумілу зміну влади в якійсь далекій латиноамериканської або африканській країні, в яку ви вклали трохи своїх грошей?..

Особливо, якщо це загрожує (за словами нинішнього царька) всілякими злигоднями, засухами, хворобами і війною. Воно їм треба?.. Як сказав колись Рузвельт про нікарагуанського диктатора Сомосу: «Він, може бути, і сучий син, але це наш сучий син».

Ніхто нам не допоможе, крім нас самих. І, в першу чергу, не треба спокушатися, закохуватися і робити з Володимира Олександровича нового месію і доброго царя. Цим ви надасте ведмежу послугу самому Зеленському, собі і всій Україні.

Влада — будь — повинна бути під ковпаком і жорстким пресингом громадянського суспільства. Обожнювання правителів народом робить з них закінчених мерзотників.

Зрозуміло, що зараз, сьогодні просто так склалися зірки, що збіглися протестні настрої широких мас і бажання опозиційної частини сильних світу цього покінчити з Порошенком, який занадто багато на себе взяв. Звичайна історія в нашій країні. В четвертий раз вже. Такий собі віртуальний Майдан на тлі виборчої кампанії.

Зеленський тут не тільки користується симпатіями значної частини населення як молодий і несистемний, але він і компромісна фігура для панської опозиції, яка сподівається отримати нового Ющенка, або щось на зразок того…

Я не маю жодних ілюзій, віддаючи собі звіт, що обидві сили — і соратники Порошенко, і його противники — намагаються нами грати. Взагалі ця «революція» абсолютно неолігархічна, як і попередні дві. І вже тому свідомо приречена на провал, тому що ніякого громадянського суспільства і ніякої справжньої демократії ми не отримаємо до тих пір, поки не усунемо олігархів від влади.

По-друге, озвучена Зеленським бажання «домовлятися з путіним» викликає лише розчарування. Тому що з агресором можна домовлятися тільки про капітуляцію — його або нашої.

Нерозуміння таких простих речей говорить про недалекоглядність, відсутності будь-якої цілісної ідеології і стратегії повернення захоплених територій.

Порошенко, до речі, тут нічим не краще. Якщо струсити з нього всю його псевдопатріотичних лушпиння, — то стане очевидно, що він давно домовився з путіним.

Та війна для ПАПа — лише інструмент зміцнення особистої влади. І до цього його кремлівський візаві ставиться з розумінням. Бо сам такий.

Зеленський, звичайно, не агент кремля, не сепар і не наркоман. Але і не бог і не цар.

Сьогодні він просто кіт у мішку. Ніхто не може знати, що буде, коли він стане на чолі України. Але це хоч і маленький, але шанс на зміни.