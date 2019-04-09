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На Київщині під час отримання $5 тисяч хабара затриманий депутат облради

09.04.2019

На Київщині при отриманні 5000 доларів США хабара поліція затримала депутата облради. Кошти він вимагав від громадянина за вплив на посадових осіб правоохоронних органів щодо повернення арештованого майна.

Правоохоронці задокументували факт вимагання неправомірної вигоди депутатом облради.

Було встановлено, що кошти депутат вимагав за вплив на посадових осіб правоохоронних органів щодо повернення арештованого майна і надалі не перешкоджання у здійсненні ним господарської діяльності у сфері заготівлі лісопродукції.

При отриманні 5000 доларів США хабара депутат Київської обласної ради був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

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