Михайло Подоляк: “Будні Титаніка”

Будь-яка система починає своє обвалення з дрібниць. Але їх з кожним днем стає все більше і більше. Наростає Хаос. І в який те момент ти перестаєш керувати, а просто пливеш за течією.

Непомітно так виявилося, що все в твоїх штабах тримається на чорному нале. А коли ти побачив, що всі казки про крутих сітках і адмін/ресурсах дійсно тільки казки, і резонно не захотів платити, монолітна ще вчора армія стала сипатися…

Демарш одеського губернатора Степанова одночасно і значущий, і бессмысленнен. Тому що не губернатор відповідав за вибори в регіоні. Відповідав інший чоловік, а Степанов лише vip-виконавець. Так собі виконавець, треба визнати). Але – і це б бажано зрозуміти самому ПА – саме він побудував систему, в якій кар’єри роблять дурні, казкові лізуни, непрофесіонали. І тому навіть в годину Х, коли вирішується доля системи-годівниці і для них в тому числі, вони нічого толком зробити не можу). Парадоксальний фінал хитрунів…

Тим не менше, важливий сам факт демаршу. Губернатор демонстративно відмовився працювати всередині «злодійський електоральної сітки» і його тут же показово сжевали. У покарання. Що само по собі безглуздо, тому що занадто очевидно. Звідси і понти самого Степанова, резонно запитує: «а чого це Ви, пане президент, так безпардонно і безпричинно мене звільняєте?»)…

З іншого боку, саме цей безглуздий бунт ще раз прямо говорить нам про слабкість сьогоднішньої управлінської вертикалі. Тієї самої, яка на місцях управляється не державою, а… криміналом. А кримінал не здатний побудувати реальні громадські ініціативи. І не може реально управляти суспільними настроями. Рейдерство, бюджет, захоплення місцевих виконкомів). Але державне управління – це ж не короткі злодійські захоплення…

Паралельно з обваленням залишків президентської вертикалі сталося ще дещо/що. Зокрема, опубліковані детальні розкладки по якісному складу виборців двох кандидатів-лідерів. І що ж виявилося? Як завжди. Приголомшливий ідіотизм і короткозорість все того ж оточення чинного президента. За ПА голосувала тільки аудиторія 60+ і часто малообразованная. Тобто саме та, яку цинічно скуповували невеликими добавками на пожерти. Тоді як за його опонента – креативний клас, люди з вищою, міське населення і тд. А тепер давайте ще раз насолодитись аргументами vip-прихильників ПА) – усіма цими розповідями про «дебилах». Ви взагалі звідки?)…

Так ось, поряд зі слабкою вертикаллю, яка валиться від найменшого кризи, «великий бізнесмен П.», як виявилося, не розуміє, що свою аудиторію, свого покупця потрібно знати). Людину роками яскраво так тримали в невіданні, переконуючи що його підтримує думаючий виборець. І раптом з’ясувалося, що ПА підтримують тільки від безвиході або зовсім вже мракобіси. І брати нового покупця нізвідки. І нема чого… А тепер давайте… дебати. Ще більше дебатів. Щоб по/погрожувати, по/ображати, по/безвизить «дебілів»)…