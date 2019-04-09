У Бразилії суд визнав двох чоловіків-близнюків батьками дитини

У Бразилії суд засудив двох чоловіків — ідентичних близнюків — до виплати аліментів на дитину, оскільки ДНК-тест на батьківство у їхньому випадку не дав чіткого результату.

Брати-близнюки — у матеріалах суду їх імена позначені як Фернандо і Фабрісіо, а прізвище не розкривається відповідно до вимог закону — ходили на побачення з жінками по черзі, видаючи себе один за одного — тож мати дівчинки не знає, від кого з них двох вона завагітніла.

Суддя заявив, що приховуючи правду, відповідачі позбавили дівчину права знати, хто є її біологічним батьком. Суд постановив вписати в свідоцтво про народження в графі «батько» імена обох чоловіків. Кожен із близнят буде виплачувати на утримання дитини 230 реалів (близько $60) щомісяця — це сума становить 30% від мінімальної зарплати у Бразилії. Таким чином, дівчинка буде отримувати в два рази більше аліментів.

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Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) – держава в Південній Америці.

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Столиця – Бразиліа

Найбільші міста: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Орізонті, Форталеза, Бразиліа

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 8 514 877 км2 (5-я в світі)

Населення – 203,26 млн чол. (5-я в світі)

Офіційна мова – португальська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,755 (75-я в світі)

ВВП – $2,346 трлн (7-я в світі)

Валюта – бразильський реал

Межує з Французькою Гвіаною, Сурінамом, Гайаною, Венесуелою, Колумбією, Перу, Болівією, Парагваєм, Аргентиною, Уругваєм

«Один з відповідачів намагався зловмисно ввести суд в оману і приховати факт свого батьківства. За законом таке мерзенне поведінка має бути покараний», — йдеться в постанові судді.

В матеріалах справи стверджується, що близнюки користувалися своєю схожістю, щоб обманювати жінок — ходили на побачення, видаючи себе один за іншого, щоб кожен мав можливість мати як можна більше партнерок. Коли «подруги» ловили їх на зраді, брати також користувалися своєю схожістю як прикриттям, заявляючи розгніваним жінкам: «Це був не я, це він».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Бангладеші жінка народила двічі за місяць.

За матеріалами «Російська служба ВВС»

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