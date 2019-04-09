Девочка выпала с 26-го этажа, встала и пошла (ВИДЕО)

В Китае шестилетняя девочка упала из окна 26 этажа и отделалась переломом руки. Сообщается, что родители ушли по делам, оставив дочь дома, когда она спала. Проснувшись, девочка захотела погулять на улице и случайно выпала из окна. Квартира семьи располагалась на 26 этаже небоскреба.

Камера видеонаблюдения запечатлела падение ребенка. Девочка при падении пробила крышу гаража и приземлилась на парковку мотоциклов. После падения ребенок самостоятельно встал и ушел.

Сообщается, что пострадавшую госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Девочка отделалась переломом правой руки. Ее состояние оценивается как стабильное.