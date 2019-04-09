Золотовалютні резерви України за березень 2019 р виросли на 2,1%

Отже, після виплат боргових зобов’язань, які на початку цього року внесли певний дисонанс в ЗВР України, березень відзначився зростанням відразу на 2,1% або $ 411 млн в вільно конвертованій еквіваленті.

Всього ж на 1 квітня обсяг ЗВР України склав $ 20,63 млрд.

На зростання ЗВР зробило позитивний вплив як залучення позики під гарантії Світового банку на суму 512 млн євро, розміщення облігацій в іноземній валюті, зокрема, продаж єврооблігацій і облігацій внутрішньої позики (ОВДП), так і покупка валюти на міжбанківському ринку.

У свою чергу, позитивна динаміка гривні в останні тижні зробила свій вплив на обсяг ЗВР, тільки на коливанні національної валюти додавши $ 8,6 млн в “скарбницю”.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що нинішній рівень ЗВР забезпечує три з половиною місяці імпорту України, що, в свою чергу, повною мірою забезпечує виконання всіх зобов’язань і поточних операцій уряду і Національного банку. Іншими словами – дефолт навіть і не світить.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

Джерело група ІС