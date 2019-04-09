У США пенсіонер виграв у лотерею $10 млн

У США 52-річний житель штату Північна Кароліна виграв 10 млн дол. в лотерею.

Ім’я переможця – Теодор Дункан. До виграшу він працював механіком.

Виграшний квиток обійшовся американцеві в 30 дол.

“Думка купити лотерейний квиток осяяла мене пізно ввечері, коли я пішов викидати сміття на звалище. Я заскочив у найближчий магазин і захопив квиток. Він виявився виграшним – я зірвав куш розміром в 10 млн дол.”, – розповів він.

Після виграшу в лотерею американець вирішив піти на пенсію.

“Я працюю з 15 років”, – додав він.

Після вирахування податків сума виграшу Дункана складе 4,6 млн дол. Він вирішив витратити грошовий приз на купівлю нового будинку з басейном, і на подарунки дітям, братам і онукам.

Також американець планує віддати 100 тис. дол. на благодійність.

“Я пожертвую гроші дитячої лікарні св. Джуда в Мемфісі, штат Теннессі. Вона була заснована в 1962 році, і спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань”, – розповів він.

Нагадаємо, що серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати виграш на благодійність.

Наприклад, одна з недавніх мільйонерів лотереї “Лото-Забава”, Оксана Сорокіна, вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.