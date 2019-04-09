Геннадій Зубко про підтримку України Євросоюзом щодо європейського курсу і вступу до НАТО

Україна – це успішний проект Європейського Союзу. Та модель менеджменту і демократичний принцип управління, які вдало працюють в Європі, сьогодні демонструють результат і в Україні, на прикладі реформи децентралізації. Саме ця реформа показує, як, передавши повноваження, фінанси і владу на місця, змінюється не тільки система управління, а й якість життя в громадах. Про це у прямому ефірі на ТК «Еспресо» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«За 5 років в Європі суттєво змінилося ставлення до українців. Бути українцем стало поважно, починаючи від українського паспорту, який дає можливість безвізово подорожувати до понад 130 країн світу, відкритості країни, результатів реформ, популяризації України, яка відстоює демократію на Сході своєї країни і тим самим захищає Європу», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, Україна сьогодні має безпрецедентну підтримку ЄС щодо європейського курсу і вступу до НАТО. Ці принципи затверджені в Конституції і Уряд рухається в напрямку їх виконання і, в першу чергу, того плану заходів, який дасть можливість Україні отримати ПДЧ в НАТО.

«Крім операційних завдань щодо забезпечення соціальних стандартів, виплати заробітних плат і пенсій, Уряд сьогодні виконує Угоду з ЄС і імплементує європейські Директиви. Особисто моя відповідальність як Віце-прем’єр-міністра – впровадження реформи децентралізації, яка охоплює не тільки створення об’єднаних громад, а й секторальну децентралізацію – реформу освіти, охорони здоров’я, адміністративних і соціальних послуг, які реалізуються в громадах. Щодо реформи енергоефективності, це виконання Україною 27, 30 і 31 Директив ЄС, які наближають країну до ефективного і економного енергоспоживання і зменшення комунальних рахунків громадян», – розповів Геннадій Зубко.

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Урядовець певен, що змінити курс України до Європи сьогодні неможливо. Адже це було вимогою українців під час Революції Гідності на Євромайдані 5 років тому. Саме Революція Гідності відстоювала європейський курс країни і принципи демократії.

«Окрім виконання Угоди з ЄС, ми впроваджуємо сьогодні нові демократичні інструменти управління. Парламентом були прийняті зміни до Бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового бюджетного планування. Саме ці зміни повинні показати, яким чином будуть спрямовуватись кошти платників податків на виконання програм і політики Уряду. Якщо говорити про децентралізацію, то ці зміни є дуже важливими для реформи. В Україні вже створено 888 ОТГ, маємо затверджений перспективний план на 1304 громад, маємо прогнозовану базову дотацію громадам, державну підтримку і субвенції. І весь цей комплекс і є стратегічним плануванням, який не відбувався за всі роки незалежності», – підкреслив Геннадій Зубко.

Джерело: Урядовий портал