В Києві ремонтують відразу 3 мости через Дніпро

У столиці відновили активний ремонт мостів через Дніпро, тож водіїв просять із розумінням поставитися до незручностей та, за можливості, вибирати альтернативні маршрути руху. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«Зараз дорожні спеціалісти відновили активні роботи на Південному мосту, ремонтують деформаційні шви. Їх також капітально ремонтують на мосту Метро, де проводять роботи з підсилення конструкцій прогонових будов. На мосту Патона також проводяться протиаварійні заходи (ремонт деформаційних швів та їх елементів), а також готують матеріали для комплексного обстеження перед проектними роботами з реконструкції об’єкту. Так, більшість мостів у часи пік стоїть у заторах. Але погодьтеся – краще частково їх перекривати та здійснювати необхідні ремонти, аніж закривати повністю», – підкреслив Дмитро Давтян.