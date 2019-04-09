В чорнобильській зоні встановили фотопастки. Ось що потрапило в кадр (Фото)

Фотопастки у чорнобильській зоні встановлює СергІй Гащак – заступник директора Міжнародної радіоекологічної лабораторії, начальник відділу радіоекологічних досліджень.

Він протягом багатьох років знімає дику природу біля Чорнобиля. Завдяки його роботі світ дізнався про те, наскільки різноманітний тваринний світ в 30-кілометровій зоні.

Тут знову з’явилися рідкісні червонокнижні види, які зникли в цих краях багато років тому!

Сергій Гащак встановлює фотопастку

Занесений до Червоної книги чорний лелека з будматеріалами для гнізда.

Ще один червонокнижний птах – малий підорлик.

Танцюють всі! Журавлі влаштували справжнє шоу перед камерою.

Самка рисі прийшла на водопій з кошеням.

У 30-кілометровій зоні з’явилися навіть ведмеді, яких в тутешніх краях не було більше 100 років!

Кабан приймає грязьові ванни.

Єнотовидні собаки розгулялися щосили!

Ми з Тамарою ходимо парою.

Лосиця з двома дитинчатами.

Самка оленя з оленятком.

Вовки загнали оленя.

Сірий хижак з трофеєм. У пащі у вовка нога оленя …

Ось це велетень!

Тихо в лісі, тільки не спить борсук …

Кабанці з батьками.

Перевезені на початку 90-х коні Пржевальського відмінно себе почувають.

А ось і видра потрапила в кадр!

Серйозні хлопці!

А ось як виглядають тварини в порівнянні з людьми (фотомонтаж з двох кадрів однієї і тієї ж камери).

Фотопастка привертає увагу фауни. Тварини з цікавістю вивчають дивний прилад на дереві.

З такого ракурсу я гарніше!

Просте захоплення фотографією швидко переросло в наукову роботу. Декілька разів на рік в зону відправляються експедиції біологів, які ретельно реєструють тутешніх тварин.

Зараз Сергій Гащак з колегами домагається того, щоб Чорнобильській зоні присвоїли заповідний статус!

Просто не віриться, що з тих пір, як з цих країв пішла людина, пройшов тільки 32 роки. Дивно, як швидко природа зуміла відновити життя в зоні техногенної катастрофи! Виходить, що радіація не така страшна для звірів, як людина …

Джерело: dymer.net