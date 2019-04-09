В чорнобильській зоні встановили фотопастки. Ось що потрапило в кадр (Фото)

Фотопастки у чорнобильській зоні встановлює СергІй Гащак – заступник директора Міжнародної радіоекологічної лабораторії, начальник відділу радіоекологічних досліджень.
Він протягом багатьох років знімає дику природу біля Чорнобиля. Завдяки його роботі світ дізнався про те, наскільки різноманітний тваринний світ в 30-кілометровій зоні.
Тут знову з’явилися рідкісні червонокнижні види, які зникли в цих краях багато років тому!
Сергій Гащак встановлює фотопастку
Занесений до Червоної книги чорний лелека з будматеріалами для гнізда.
Ще один червонокнижний птах – малий підорлик.
Танцюють всі! Журавлі влаштували справжнє шоу перед камерою.
Самка рисі прийшла на водопій з кошеням.
У 30-кілометровій зоні з’явилися навіть ведмеді, яких в тутешніх краях не було більше 100 років!
Кабан приймає грязьові ванни.
Єнотовидні собаки розгулялися щосили!
Ми з Тамарою ходимо парою.
Лосиця з двома дитинчатами.
Самка оленя з оленятком.
Вовки загнали оленя.
Сірий хижак з трофеєм. У пащі у вовка нога оленя …
Ось це велетень!
Тихо в лісі, тільки не спить борсук …
Кабанці з батьками.
Перевезені на початку 90-х коні Пржевальського відмінно себе почувають.
А ось і видра потрапила в кадр!
Серйозні хлопці!
А ось як виглядають тварини в порівнянні з людьми (фотомонтаж з двох кадрів однієї і тієї ж камери).
Фотопастка привертає увагу фауни. Тварини з цікавістю вивчають дивний прилад на дереві.
З такого ракурсу я гарніше!
Просте захоплення фотографією швидко переросло в наукову роботу. Декілька разів на рік в зону відправляються експедиції біологів, які ретельно реєструють тутешніх тварин.
Зараз Сергій Гащак з колегами домагається того, щоб Чорнобильській зоні присвоїли заповідний статус!
Просто не віриться, що з тих пір, як з цих країв пішла людина, пройшов тільки 32 роки. Дивно, як швидко природа зуміла відновити життя в зоні техногенної катастрофи! Виходить, що радіація не така страшна для звірів, як людина …
Джерело: dymer.net