Трое украинских программистов попали в список Forbes

В список “30 молодых инноваторов Европы” по версии Forbes попали сразу три украинских разработчика.

Так, Ростислав Кнап, Сергей Бутко и Андрей Ткачив, проживающие в Кракове, создали стартап CallPage, который позволяет упростить коммуникации между интернет-магазином и покупателем.

После того, как клиент переходит на интернет-страницу магазина, ему предлагают оставить свой номер телефона для связи с консультантом и обещают перезвонить в течение 28 секунд. Именно столько времени, по словам разработчиков, требуется пожарным, чтобы принять звонок и выехать на вызов.

Впрочем, это далеко не самая важная составляющая. Их система с очень высокой вероятностью способна предсказывать, основываясь на поведении пользователя на сайте, намерен ли он в самом деле осуществить покупку.

Джерело: facenews.