Дата присяги суддів Антикорупційного суду не випадково збігається з 2 туром виборів президента — політолог

Анонсована дати присяги суддями Вищого антикорупційного суду до кінця квітня 2019 року не випадково збігається з датою 2 туру виборів президента України.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив політолог Олексій Якубін.

«Те, що нам обіцяють присягу суддів Вищого антикорупційного суду, не означає, що суд запрацює прямо після виборів президента. Але те, що це збігається з датою другого туру виборів президента, я думаю, це не просто так. Важливо звернути увагу на те, що ця інформація з’являється зараз. Це спроба, в тому числі, і Банкової (Адміністрації Президента України) дати сигнал, що П. Порошенко виконує обіцянки. Він же раніше говорив про Антикорупційне суді і ось, будь ласка, через три тижні вже буде. Як я розумію, це спроба Банковій відповісти на критику про те, що боротьба з корупцією в країні не йде або йде, але непомітно для суспільства. Начебто антикорупційних органів наплодили і все», — говорить він.

Політолог додав, що з допомогою цієї теми Порошенко показує свої досягнення і західним партнерам.

«Я думаю, це також відповідь Порошенко і зовнішньої аудиторії. Тому що були повідомлення і від Банкової, що перед 2 туром виборів Порошенко здійснить низку закордонних візитів. І під час візитів можна буде сказати: моє обіцянку про Антикорупційне суді буде виконано і судді приймуть присягу як раз після виборів. Так Порошенко намагатиметься привласнити собі лаври зі створення Антикорупційного суду і домогтися, щоб так думали і в Україні, і за кордоном», — вважає А. Якубін.

Як повідомлялося, судді Вищого антикорупційного суду України приймуть присягу і почнуть роботу протягом найближчих трьох тижнів. Про це під час церемонії початку підготовчої програми для антикорупційних суддів повідомила голова Верховного суду Валентина Данішевська, передає «Інтерфакс-Україна».

«Нам здається, що гадати, чому було відкладено прийняття присяги, буде невдячною справою. Присяга буде складена найближчим часом і це буде вчасно», — заявив він.

Нагадаємо, 6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила переможців конкурсу на посади суддів Антикорупційного суду.

2 тур виборів президента України заплановано на 21 квітня 2019 року.