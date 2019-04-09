План «Перехоплення» в Києві: бійці КОРД зупинили банду кавказців на двох іномарках

Співробітники патрульної поліції і бійці спецназу КОРД затримали в Києві учасників бандитського угруповання, які вимагали гроші.

Відзначається, що на спецлінію ” 102 ” надійшов дзвінок від чоловіка, який орендує приміщення під овочебазу на вулиці Каховській. Він повідомив, що в орендоване приміщення зайшли 15-20 невідомих і почали вимагати гроші, не назвавши точної суми.

«З собою чоловіки мали зброю, з якої зробили три постріли, один з яких влучив у ногу батька заявника, а також кілька разів вдарили його по руці дерев’яною битою. Не отримавши грошей, чоловіки зникли у невідомому напрямку на двох автомобілях – Skoda і Mercedes», – йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували у лікарню, а в місті оголосили план «Перехоплення» з розшуку і затримання нападників. Через кілька годин екіпаж патрульних отримав інформацію від чергового про те, що Mercedes, пасажири якого можуть бути причетні до нападу, пересувається по Харківському шосе.

Патрульні зупинили машину. У салоні знаходилися четверо чоловіків, ймовірно, причетних до скоєння злочину. На місце також прибули спецназівці, які затримали всіх чоловіків.