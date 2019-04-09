«Це Льова запускає, щоб ВЕРБ і А не здумали об’єднатися!» — «юрист Ахметова» Воропаєв веде листування про підтримку кандидатів у другому турі

Нардеп Юрій Воропаєв («Оппоблок») веде листування щодо підтримки кандидатів на президентських виборах.

Юрій Воропаєв («Оппоблок»). Його неофіційно називають «юристом Ахметова» з-за того, що в 1996-2003 роках він очолював юридичний відділ належить олігарху «Першого Українського Міжнародного банку» .

Воропаєв вирішив подивитися повідомлення, які прийшли на його смартфон. Серед контактів, з якими парламентарій нещодавно вів листування, зокрема, значиться «Заружко Валерія». Від якої видно останнім надіслане повідомлення: «На місці». Зазначимо, що у фракції радикальної партії також є нардеп Валерія Заружко.

Воропаєв вирішив переглянути відео, посилання на яке прийшло від абонента «Сергій Анат Матвієнков». У відео йдеться про те, як Ляшко опублікував номери телефонів олігарха Ігоря Валерійовича (В. В.) Коломойського і кандидата в президенти Володимира Зеленського, і зв’язок з цим Ріната Ахметова. Зазначимо, що у фракції «Оппоблока» є нардеп Матвієнков Сергій Анатолійович.

«Сірано! Медведчук також закликав не підтримувати обох кандидатів! Це Льова запускає щоб ВЕРБ і А не здумали об’єднатися!», — відповідає Воропаєв.

Можна припустити, що під «Лева» може матися на увазі нардеп Сергій Льовочкін («Оппоблок»), під «ІВ» може матися на увазі Ігор Валерійович Коломойський, під «А» — Рінат Ахметов.