Жителі окупованих не дадуть збрехати — проблема з дріб’язком присутній на окупованому Донбасі з моменту приходу фублей на територію України. Для тих, хто в танку, поясню простіше: «громадянська війна» на Сході України — це коли на Донбасі ходять рублі, а рф типу не при справах взагалі.

Але перейдемо до суті. Отже, є проблема з дріб’язком: здачі фублями монетами дочекатися ну дуже складно, продавці і касири буквально вимагають дрібні гроші і не хочуть розлучатися з залізяками. Якщо при недозахватчике Лондона прізвища захарченко це питання не стояло так гостро, то з приходом до влади пушилина все стало зовсім погано [ як і взагалі ситуація на окупованих, але про це вам ріс змі не розкажуть].

Коротше, все просто і складно одночасно: танки з рф є, зброю з рф теж є, а з дрібними грошима доходить в магазинах до скандалів. Найбагатші на дріб’язок працівники автотранспорту на окупованих, у них залізяк завжди вистачає. Тільки є одне але — водії теж не особливо хочуть з монетами розлучатися, бо здачі не буде чим давати.

А пачиму так? Патаму шо все просто: коли рф завозила рублі на Донбас [ «громадянська війна», так ], то запити на дріб’язок були мінімальні в залізній номінації і ніхто не думав, що може виникнути дефіцит монет.

Що ми маємо зараз на окупованих рф територіях: щоб бізнесу в Донецьку поміняти купюри на дріб’язок, потрібно замовляти монети в так званому банку дыныры по кілограмам з потрібним номіналом. Правда, тоді так званий банк дыныры на таких операціях заробляє, бо дрібниця видається не за курсом 1:1, а за курсом 1 до 1,5. Всі!

Таємниця брак дрібних грошей в окупації майже розкрита? Майже. Зараз поясню на пальцях, що відбувається.

Отже, колаборанти, приміром, віджали 62 супермаркету АТБ. На зміну їм потрібно, якщо не помиляюся, 8-9 кг фублей на здачу. Але переплачувати ніхто не хоче, особливо так звані власники віджатих супермаркетів, вірно? Ось вам і відповідь на причини істерики продавців і касирів в «рышпубликанских» супермаркетах з приводу дрібних грошей. Плюс ще власники магазинів і супермаркетів спеціально замовляють дрібниця в мінімальній кількості, бо розрахунок йде на те, що покупці насиплють залізяк в процесі покупок і не доведеться докуповувати монети по грабіжницькому курсом. Все просто, елементарна математика і нічого більше.

Але це лише одна з причин проблеми з залізяками виробництва рф у вигляді здачі. Друга причина ще простіше: водії громадського транспорту не особливо люблять здавати монети в так званий банк дрындыды, вони здають в основному 1/4 від обсягу в тиждень, бо самим треба чимось здачу давати.

До речі, про «громадянську війну». Якщо хто не в курсі, то рф завезла на Донбас [ дыныры мається на увазі] всього з початку окупації 200 тонн монет і 38-40 фур паперових грошей. Росія не має відносини до війни у

Україні і не палітся, правда ? Хіба що чуууть-трохи.

Також монет на окупованих не вистачає унаслідок того, що гроші, які завезла рф на територію чужої держави, вимиваються і йдуть в економіку рф, а це близько 30 млрд фублев в рік + багато грошей так і залишаються в рф в торгівлі — на росії залишається десь 60% фублев, а сам відсоток дисбалланса маси впав у 1,5 рази від рівня всіх завезених росіян грошей на окуповані.

Мораль проста – рф не має відносини до війни на Донбасі, це все злі массоны підставляють немиті вымираты.

Фашик Донецький