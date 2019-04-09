Милі бесіди і “мемасики”. Чим займаються ті деякі депутати, які прийшли сьогодні в Раду

Сьогодні у Верховній Раді під час розгляду поправок до мовного закону були присутні не більше 50 нардепів.

Незважаючи на явну неявку, картки нардепів активовані. Це видно з кадрів, заснятым кореспондентом ИНФОТАБа в парламенті. Нардепи явно нудьгують, і намагаються з користю і не дуже коротати час.

Нардепи селфятся, розмовляють, дивляться новини і видосики. Чекає четверту дитину нардеп від “Опозиційного блоку” Наталія Королевська веде милу бесіду з соратником по “русскому миру” лідером Соціал-демократичної партії Сергієм Капліним.

Одні “залипають” у телефонах, інші ж воліють суспільство колег.

Каплін після спілкування з Королівської мрійливо робить сэлфи в ложі уряду.

Нардеп з фракції БПП Ігор Побер (від партії “УДАР”, – ред.) показує щось на телефоні колезі, “ударівцю” Віктору Пинзенику.

А голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров показує колегам розмір риби: “ось таку щуку впіймав”.

А ось нардеп від ВО “Свобода” Олександр Марченко дивиться на телефоні “видосики”.