Ляшко подарував Мосійчуку сувенір у вигляді носорога

Український фотограф та оператор Ян Доброносов опублікував фото сувенір у вигляді носорога, з яким прийшов на засідання парламенту нардеп від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.
«Сьогодні у ВР мало конструктиву», — підписав свій пост з фото Ян Доброносов.
На фото видно, як фігурка носорога стоїть на робочому місці в парламенті.
Користувачі соцмережі поцікавилися, кому саме належить робоче місце на фото.
Як виявилося, даний сувенір належить Ігорю Мосійчуку, який повідомив, що він є подарунком від голови «Радикальної партії» Олега Ляшка.
«Це подарунок Олега Ляшка мені… При чому тут конструктив? Це подарунок Олег Ляшко мені», — написав у коментарі Ігор Мосійчук.