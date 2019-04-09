Ляшко подарував Мосійчуку сувенір у вигляді носорога

Український фотограф та оператор Ян Доброносов опублікував фото сувенір у вигляді носорога, з яким прийшов на засідання парламенту нардеп від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.

«Сьогодні у ВР мало конструктиву», — підписав свій пост з фото Ян Доброносов.

На фото видно, як фігурка носорога стоїть на робочому місці в парламенті.

Користувачі соцмережі поцікавилися, кому саме належить робоче місце на фото.

Як виявилося, даний сувенір належить Ігорю Мосійчуку, який повідомив, що він є подарунком від голови «Радикальної партії» Олега Ляшка.

«Це подарунок Олега Ляшка мені… При чому тут конструктив? Це подарунок Олег Ляшко мені», — написав у коментарі Ігор Мосійчук.