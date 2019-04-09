«Пан Барна не перший раз цим займається». Прихильник Зеленського прокоментував напад нардепа

Народний депутат не має право нападати і вести себе таким чином, як це зробив парламентарій від «Блоку Петра Порошено» Олег Барна.

Про це заявив Святослав Юраш, який постраждав від нападу нардепа.

«Ми спілкувалися з пані Даниленко, яка вела ефір, в гримерці. Пан Барна, який не був на програмі, увірвався в студію, кинувся до мене, почав мені погрожувати, взявся кричати, щоб я не говорив про головнокомандуючого і Іловайські», — розповів він докладно.

Далі, як стверджує Святослав Юраш, парламентарій, хоч його вже відводила охорона і поліцейські, вирішив схопити прихильника Володимира Зеленського ще більше за шию.

«Він рвонув мою сорочку, і потім з обміном „компліментами“ ми і розійшлися, як говориться», — додав він.

Також він підкреслив, що політик робить це не вперше, тому він сподівається, що «його виборці не люблять самоволие народного обранця».