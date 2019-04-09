У Дніпрі озброєні чоловіки вкрали у водія автомобіль

У Дніпрі в ніч на 9 квітня правоохоронці затримали трьох чоловіків. Як говориться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Дніпропетровської області, на вулиці Леоніда Голікова зловмисники вкрали телефони і автомобіль у перехожого, після чого зникли.

Транспортний засіб Daewoo, на яке вказав заявник, вдалося виявити на одній з вулиць міста. Поліція наблизилася до чоловіків, однак ті почали втікати на автомобілі BMW, який стояв поруч. Перед цим вони кинули на землю вкрадені телефони.

Їх затримали, власник викраденого автомобіля дізнався нападників. Попередньо, в салоні автомобіля Daewoo знайшли зброю і патрони.

Двоє з трьох зловмисників раніше притягувалися до відповідальності за розбійні напади.