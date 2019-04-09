Пакистанець благає лікарів відрізати йому ногу вагою 150 кг

У чоловіка виросла нога вагою 150 кг

З-за сидячого способу життя пакистанець поправився майже до 300 кг. Чоловік благає лікарів ампутувати кінцівку.

У Пакистані чоловік просить лікарів відрізати його 150-кілограмову ногу.

Пакистанець Мухаммад Мустак страждає від слонової хвороби. Вона почалася у нього з-за паразитарної інфекцією два роки тому. Зараз 40-річний чоловік не здатний самостійно пересуватися, а його нога погладшала до 150 кілограм.

З-за сидячого способу життя чоловік важить майже 300 кілограмів. Щоб встати з ліжка йому потрібна допомога шістьох осіб.

Батьки чоловіка недавно померли, і догляд за ним ліг на плечі брата і його дружини. Щоб не бути тягарем для родичів Мустак просить лікарів відрізати йому ногу.









