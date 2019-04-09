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Пакистанець благає лікарів відрізати йому ногу вагою 150 кг

09.04.2019

Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу весом 150 кгУ чоловіка виросла нога вагою 150 кг

З-за сидячого способу життя пакистанець поправився майже до 300 кг. Чоловік благає лікарів ампутувати кінцівку.
У Пакистані чоловік просить лікарів відрізати його 150-кілограмову ногу.

Пакистанець Мухаммад Мустак страждає від слонової хвороби. Вона почалася у нього з-за паразитарної інфекцією два роки тому. Зараз 40-річний чоловік не здатний самостійно пересуватися, а його нога погладшала до 150 кілограм.

З-за сидячого способу життя чоловік важить майже 300 кілограмів. Щоб встати з ліжка йому потрібна допомога шістьох осіб.

Батьки чоловіка недавно померли, і догляд за ним ліг на плечі брата і його дружини. Щоб не бути тягарем для родичів Мустак просить лікарів відрізати йому ногу.

Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу весом 150 кг
Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу весом 150 кг
Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу весом 150 кг
Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу весом 150 кг
Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу весом 150 кг

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