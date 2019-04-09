Как изменялся дизайн бриллиантовых украшений. ВИДЕО

100 лет эволюции дизайна бриллиантовых украшений показали в коротком ролике. Видео разместили на канале журнала Glamour в YouTube, сообщает издание ГОРДОН

Ролик, который длится четыре с половиной минуты, охватывает период с 1910-х по 2010-е годы. Модели продемонстрировали украшения, оставшиеся в истории или отражающие тенденции каждого десятилетия. В подборку вошли кулон с голубым бриллиантом, копию которого показали в фильме “Титаник”, бриллианты американских актрис Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, лаконичные бриллиантовые украшения 1980-х годов, пирсинг зубов с применением бриллиантов, популярный в 1990-е годы, и бриллианты, выращенные в лабораториях.

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