Лидер партии «Самопомощь» Садовой заявил о распаде

Мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил о том, что в ближайшее время часть народных депутатов покинет эту фракцию в парламенте.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В ближайшее время часть народных депутатов от «Самопомощи» покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками. Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть «Самопомощь» в этот момент и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд», — отметил Садовой.

Он заявил, что «Самопомощь» ждет непростая внутренняя перегруппировка.

«Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу «открытых списков». Далее пойдут те, для кого это действительно дело жизни», — подчеркнул Садовой.

Джерело: Хвиля