Суд розглядає позов Коломойський про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку

Господарський суд Києва розглядає позов олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на прес-службу Приватбанку.

Зазначається, що 9 квітня суд прийняв до розгляду заяву про зміну предмета позову.

Свій позов Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. доповнили новими вимогами до України про повернення кожному з них відповідного пакету акцій Приватбанку.

До націоналізації Коломойський володів 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd – 16,5748% акцій.

Також суд відмовив міністерству фінансів у задоволенні клопотань про залишення позовної заяви без розгляду.

Мінфін ставив під сумнів процесуальну право- та дієздатність кіпрської компанії, а також вказував на відсутність у позовній заяві будь-яких доказів наявності права власності Коломойського на прості іменні акції Приватбанку.

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Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабмін прийняв рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. Згідно з цим рішенням, держава в особі Мінфіну стала власником 100% акцій, а Приватбанк був докапіталізований на 155,4 млрд грн.

Екс-власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також пов’язана з ними компанія, подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Нардепутат від БПП Володимир Ар’єв заявив, що з 2012 року з ПриватБанку Ігор Коломойський вивів через рахунки компаній артиста Володимира Зеленського $41 млн.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що у разі обрання президентом, не намагатиметься повертати ПриватБанк колишнім власникам.

Після перемоги Зеленського в першому турі виборів суд оголосив дебати щодо націоналізації ПриватБанку.

Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що для повернення ПриватБанку Коломойському не існує юридичного механізму.

ФБР розслідує справу проти Коломойського щодо відмивання коштів у США.

8 квітня Коломойський заявив, що розраховує на компенсацію у розмірі $2 млрд за націоналізацію ПриватБанку, який йому раніше належав.

Джерело: Еспресо TV