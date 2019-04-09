Під офісом Зеленського зібралося два мітинги. Один на чолі з Олешко, інший проти Порошенка

У Києві під одним з офісів штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського проходить мітинг.

Біля офісу штабу Зеленського на вулиці Новоселицької зібралося близько 200 осіб, при цьому більшість складають люди літнього віку і студенти, які називають себе представниками профспілок, молодіжних і спортивних організацій. Метою мітингу нібито є боротьба з корупцією. Спікером мітингувальників виступає якась Олена Дума.

За даними штабу Володимира Зеленського, студентам за участь у мітингу невідомими пропонувалося 300 гривень. У кандидата в президенти закликали не висловлювати негативу до учасників цього заходу.

Відбувається також прокоментував екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе:

«Проплатили і звезли бідних і голодуючих людей, яких самі ж і довели до такого стану. Мовляв «обурені громадяни» проти З… Верх цинізму та знущання перед власним народом? Як там? Рука кремля нападає товариші чи як? Агонія», — написав він у себе в Facebook.

В Національній поліції повідомляють, що зараз ситуація на місці події спокійна.

Згодом мітингувальники розділилися на два табори: одні виступають проти корупції, інші, на чолі яких блогер Мирослав Олешко — вони вимагають від Володимира Зеленського пояснити свої наміри і зв’язку з Ігорем Коломойським. Олешко також стверджує, що першу акцію проплатив сам Зеленський.

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 квітня 2019 р.

З іншого боку виступали проти корупції.

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 квітня 2019 р.

Деякі скандували гасла проти Порошенка: «Пороху — чемодан, вокзал, Росія!».

Також до місця прибули прихильники Саакашвілі. Вони вигукували: «Порошенко ганьба» і «Порошенко на нари».

Поліція повідомила про затримання двох осіб від різних сторін — вони побилися.

Фото — Антон Голобородько Фото — Антон Голобородько Фото — Антон Голобородько Фото — Антон Голобородько Фото — Антон Голобородько