Під офісом Зеленського зібралося два мітинги. Один на чолі з Олешко, інший проти Порошенка

У Києві під одним з офісів штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського проходить мітинг.
Біля офісу штабу Зеленського на вулиці Новоселицької зібралося близько 200 осіб, при цьому більшість складають люди літнього віку і студенти, які називають себе представниками профспілок, молодіжних і спортивних організацій. Метою мітингу нібито є боротьба з корупцією. Спікером мітингувальників виступає якась Олена Дума.
За даними штабу Володимира Зеленського, студентам за участь у мітингу невідомими пропонувалося 300 гривень. У кандидата в президенти закликали не висловлювати негативу до учасників цього заходу.
Відбувається також прокоментував екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе:
«Проплатили і звезли бідних і голодуючих людей, яких самі ж і довели до такого стану. Мовляв «обурені громадяни» проти З… Верх цинізму та знущання перед власним народом? Як там? Рука кремля нападає товариші чи як? Агонія», — написав він у себе в Facebook.
В Національній поліції повідомляють, що зараз ситуація на місці події спокійна.
Згодом мітингувальники розділилися на два табори: одні виступають проти корупції, інші, на чолі яких блогер Мирослав Олешко — вони вимагають від Володимира Зеленського пояснити свої наміри і зв’язку з Ігорем Коломойським. Олешко також стверджує, що першу акцію проплатив сам Зеленський.
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 квітня 2019 р.
З іншого боку виступали проти корупції.
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 квітня 2019 р.
Деякі скандували гасла проти Порошенка: «Пороху — чемодан, вокзал, Росія!».
Також до місця прибули прихильники Саакашвілі. Вони вигукували: «Порошенко ганьба» і «Порошенко на нари».
Поліція повідомила про затримання двох осіб від різних сторін — вони побилися.
Фото — Антон ГолобородькоФото — Антон ГолобородькоФото — Антон ГолобородькоФото — Антон ГолобородькоФото — Антон Голобородько