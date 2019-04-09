Снайпер ВСУ знищив бойовика пострілом з 800 метрів: ефектне відео

Снайпер ВСУ у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі знищив російського найманця.

Відео з найвлучнішим снайпером в Facebook опублікував головний редактор «Цензор Нет» Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, це сталося на маріупольському напрямку. Саме з цієї позиції в сірій зоні, в порушення умов перемир’я, регулярно ведуться обстріл наших військових.

«Український боєць знищив російського найманця з дистанції 800 метрів з гвинтівки калібру 8,58 мм», — уточнив журналіст.