Снайпер ВСУ знищив бойовика пострілом з 800 метрів: ефектне відео

Снайпер ВСУ у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі знищив російського найманця.
Відео з найвлучнішим снайпером в Facebook опублікував головний редактор «Цензор Нет» Юрій Бутусов.
За словами Бутусова, це сталося на маріупольському напрямку. Саме з цієї позиції в сірій зоні, в порушення умов перемир’я, регулярно ведуться обстріл наших військових.
«Український боєць знищив російського найманця з дистанції 800 метрів з гвинтівки калібру 8,58 мм», — уточнив журналіст.
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