Маємо серйозні розбіжності з керівництвом «Самопомочи» через очищення від корупції, — Соболєв

Депутат від «Самопомочи» Єгор Соболєв прокоментував чутки про те, що він нібито зібрався залишати цю політсилу.

«У нас дійсно серйозні розбіжності з керівництвом партії з-за проблем очищення від тих, хто схильний до корупції та іншим спокусам у владі. Також ми по-різному бачимо, як представляти і відстоювати інтереси виборців», — зазначив Соболєв.

За його словами, подібні дискусії мають місце давно.

«Але я вважав і вважаю, що для вирішення цих проблем в тій чи іншій мірі ці спори повинні бути внутрішніми… Я вважаю правильним спочатку обговорити з людьми, з якими ми зробили багато добрих справ і гідно пройшли великі випробування в цьому парламенті. А вже потім — з медіа. Обіцяю відповісти на всі питання, після засідання фракції «Самопомочи». Як правило, воно почнеться після 18:00, коли закінчиться сьогоднішнє голосування за закон про українську мову як державну», — підсумував він.