Віце-прем’єр Розенко звозив свою дівчину в Париж

48-річний віце-прем’єр Павло Розенко днями повернувся з Франції. У Парижі він взяв участь у відкритті фестивалю «Нова хвиля українського кіно» (5-10 квітня), який організовувався вперше спільними зусиллями Держкіно і Благодійного фонду Ігоря Янковського.

У програму показів увійшли фільми: «Лебедине озеро. Зона», «Перша Сотня», «Вулкан», «Коли падають дерева», «11 Дітей з Моршина» та «Анна». А на відкритті показували «Дике поле», знятого за мотивами роману «Ворошиловград» українського письменника Сергія Жадана.

Як стало відомо «Країні», Павло Розенко в Париж взяв з собою свою кохану журналістку і телеведучу «Нового каналу». Вирішив поєднати приємне з корисним: і на відкритті кінофестивалю побувати і погуляти по місту всіх закоханих.

І якщо сам чиновник ніякими фотографіями не ділився, то Олена-Крістіна Лебідь, за традицією, виклала масу спільних знімків з романтичної поїздки.

Павло Розенко і Олена-Крістіна Лебідь, фото: instagram.com

Нагадаємо, що під час зимового відпочинку з Павлом, дівчина пошкодила ногу і перенесла операцію. Потім проходила тривалу реабілітацію, куди з нею їздив Розенко. Але, на щастя, з ногою телеведучої все добре і по вулицях Парижа вона вже бігала без медичного фіксатора.

Як розповіли «Країні» колеги Олени-Христини, якій, за різними даними, чи то 28 то 38 років — вона відмовляється від усіх інтерв’ю про особисте життя і якщо що-то хоче показати, то робить це в своїх соціальних мережах.

А ось в оточенні Павла Розенка кажуть, що він просто зачарований телеведучої: «Він по вуха закоханий, повірте. Давно не пам’ятаю його таким щасливим. Весь вільний час він проводить зі своєю дівчиною. Ми навіть у легкому ступорі, скільки у них спільних фотографій, якщо чесно».

Журналістка і чиновник в літаку, фото: instagram.com

«В гостях добре, а вдома краще!» — написала дівчина під фотографією з літака.