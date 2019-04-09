Україна видала Росії чеченця, обвинуваченого у вбивстві редактора Forbes

Україна видала Росії Магомеда Дукузова, обвинуваченого у вбивстві головного редактора російської версії журналу Forbes Пола Хлєбнікова.

Про це йдеться в доповіді генпрокурора Юрія Чайки, пише .

Коли Дукузов був виданий Росії, невідомо. У доповіді наголошується, що всього в 2018 році українські власті передали Москві 22 обвинувачених у різних злочинах.

Про затримання уродженця Чечні Магомед Дукузова в Києві стало відомо у листопаді 2017 року. Його брат, Казбек Дукузов, також є обвинуваченим у справі про вбивство Хлєбнікова.

Перший головний редактор російського Forbes Пол Хлєбніков був застрелений в Москві 9 липня 2004 року на виході з редакції. Нападників було двоє, вони відразу ж зникли.

У 2006 році Казбека Дукузова разом з двома іншими обвинуваченими, уродженець Чечні Мусою Вахаевым і московським нотаріусом Фаилем Садтрединовым, виправдали й відпустили з-під варти. Пізніше Верховний суд скасував це рішення. На новий розгляд справи Дукузов не з’явився і був оголошений у федеральний розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України екстрадувала громадянина Інгушетії Тимура Тумгоева, воював добровольцем на Донбасі, в Росію за запитом Федеральної служби безпеки РФ. У ФСБ стверджували, що Тумгоев воював на стороні терористів в Сирії. У ГПУ повідомили, що Тумгоев не брав участь у військових діях на Донбасі, проте в батальйоні шейха Мансура спростували заяву ГПУ зазначили, що Тумгоев воював у складі їх батальйону. Через рішення прокуратури про його екстрадицію в Росію 17 вересня під стінами ГПУ пройшли протести, а прихильники лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша заявили, що заступник генерального прокурора Євген Єнін повинен піти у відставку.