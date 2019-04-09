У Варшаві українець потрапив за ґрати за пограбування ювелірного магазину

Суд дав українцеві сім років в’язниці.



У Варшаві 36-річного громадянина України Євгена К. засудили до семи років позбавлення волі за звинуваченням у проникненні в ювелірний магазин у варшавському ТРЦ Arkadia та викрадення коштовностей більш ніж на 700 тисяч злотих (близько 170 тисяч євро). Також чоловік повинен відшкодувати збитки, завдані ювелірного салону, і сплатити майже 380 тисяч злотих.

Зазначено, що інцидент стався в листопаді 2017 року. Відомо, що грабіжник діяв разом з іншим зловмисником на ім’я Олег. Обвинувачений визнав свою провину, так як на місці злочину “залишив цілий ряд слідів”.

Як повідомляється, чоловіка затримали, коли він повернувся з України до Польщі в червні 2018 року. Тоді ж прокуратура у Варшаві викликала його на допит і пред’явила звинувачення.