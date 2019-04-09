Митрополит Епіфаній: Вдячний НБУ за увіковічення пам’яті про Томос

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловив вдячність НБУ за збереження пам’яті про історичну подію з життя Української Православної Церкви. Про це Владика сказав під час зустрічі з Головою Національного банку України Яковом Смолієм 8 квітня 2019 року.

Сторони обговорили випуск Національним банком пам’ятних монет, присвячених отриманню Православною Церквою України Синодального та Патріаршого Томосу про автокефалію.

«Вдячний Вам, пане Голово, за візит, радий знайомству та хотів би також подякувати за увіковічення історичної події – вручення Синодального та Патріаршого Томосу», – зазначив Митрополит.

Також сторони обговорили важливість для України цього документу, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної Церкви України як однієї з 15 помісних Православних Церков.

«Національний банк 25 березня цього року ввів у обіг три пам’ятні монети з нагоди надання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Їх відкарбував український Монетний двір. Вони продовжують серію “Духовні скарби України”, що започаткована ще у 1996 році та відзначає знакові для українського суспільства події та постаті. Зараз ця серія нараховує вже 25 пам’ятних монет», – зауважив Яків Смолій. Він додав, що влітку Національний банк має намір відкарбувати ще одну таку пам’ятну монету – срібну, оздоблену позолотою та вагою 500 г.





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Під час зустрічі пан Смолій розповів Митрополиту Епіфанію про роботу НБУ та подарував пам’ятну монету «Андріївська Церква».

Владика також вручив Якову Смолію Грамоту з відзнакою і подарункові видання.

фото – свящ. Іван Сидор

Джерело: Київська Митрополія Української Православної Церкви (ПЦУ)