Чорні політтехнології проти Зеленського: топ-4

Агент Кремля, маріонетка Коломойського, клоун, наркоман, малорос, – невеликий перелік ярликів, які встигли приклеїти кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Чи є підстави на такі обвинувачення? Про це у матеріалі Zrada Today.

Агент Кремля. Зараз важко сказати, коли родилось це припущення. Найімовірніше тоді, коли стало відомо, що Зеленський володіє кінобізнесом в Росії через кіпрську компанію та через неї отримував 35 мільйонів від Міністерства культури РФ. Зіграли певну роль агресивні заяви Петра Порошенка: “або я, або Путін”, які автоматично записували усіх його опонентів в “агенти Кремля”. На Facebook також можна натрапити на безглузді конспірологічні теорії, що “Квартал 95” – проект російських спецслужб, який має на меті дискредитувати все українське та вихваляти все російське.

Фото: приклад однієї з “теорій”

Маріонетка Коломойського. Такі припущення з’явились ще до того, як Зеленський оголосив, що йде в президенти. Шоумен працює на телеканалі Ігоря Коломойського. Із Зеленським їздить охорона олігарха. А також його, як кандидата, піарять на інформаційних ресурсах Коломойського. Дійшло до того, що чинний президент Петро Порошенко після першого туру виборів назвав шоумена “маріонеткою Коломойського”. І Зеленський, і Коломойський заперечують свої близькі “зв’язки”. Зеленський стверджує, що є незалежним кандидатом. Насправді, немає жодного прямого доказу, що Коломойський фінансує передвиборчу кампанію Зеленського або вплинув на його бажання йти в президенти. Але таку версію не можна заперечувати.

Клоун. Політтехнологія, що спрямована на дискредитацію кандидата. Мовляв, “як президентом може стати комік, який немає досвіду?”. Насправді, за законом України існують лише вікові обмеження для кандидата в президенти (від 35 років). Ніде не вказано, що у президенти може балотуватись “лише людина з досвідом”. Звісно ж, може бути багато запитань щодо компетентності Зеленського та його лідерських якостей, однак “клоуном” його назвати навряд чи можна.

Малорос. Зеленського звинувачують, що він має комплекс меншовартості перед усім російським. До таких висновків доходять на основі його серіалів та виступів “Кварталу 95”, де все українське виставлено в образі провінційного рагулізму, над яким сміються “правильні” російськомовні герої. Якщо це стосується тільки творчості “Кварталу 95”, керівником якого є Зеленський, то такі звинувачення мають підґрунтя. Однак Зеленський поза “кварталом” декларує бажання жити в Україні, й себе називає українцем.