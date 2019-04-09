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В КМДА розповіли, хто влаштував мітинг під офісом Зеленського

09.04.2019

На проведення акцій під офісом кандидата у президенти Володимира Зеленського подали заявки до Київської міської державної адміністрації Всеукраїнська профспілка працівників сфер комп’ютерних та інформтехнологій та ГО “Український комітет по боротьбі з корупцією”. Про це повідомив Укрінформ.

Учасники акцій заявили, що проводитимуть профспілкові заходи (хода, пікетування) біля будівлі штабу кандидата у Президенти Зеленського за адресою: Новоселицька, буд. 7.

Акції проводитимуться з 16.00 9 березня “безстроково до вирішення висунутих вимог”.

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