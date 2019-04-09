Прояви «мови ненависті» засуджує Українська Православна Церква

На офіційному сайті Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ) опубліковане звернення, у якому засуджується прояви «мови ненависті», які іноді з’являються в публічному просторі. На сторінках інформаційного сайту «Zrada.today» приводимо звернення ПЦУ без скорочень.

«Останні кілька місяців непрості обставини, в яких перебуває наша країна, ускладнилися через суперечки в суспільстві та в засобах масової інформації навколо питання вибору Глави держави. Передвиборчий період позначений високою емоційною напруженістю.

З жалем і смутком маємо визнати, що не завжди втриматися від зайвих негативних емоцій у публічному просторі вдається й священнослужителям Помісної Української Православної Церкви.

У зв’язку з цим підкреслюємо, що особиста думка окремих священників щодо того чи іншого суспільно-політичного питання не є відображенням офіційної позиції всієї Помісної Української Православної Церкви.

Наголошуємо: Церква закликає вірних в дусі християнської відповідальності утримуватися у спілкуванні від агресії. Хотілося б нагадати слова з Євангелія: «Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний» (Мф. 12:36). Це стосується не лише слів сказаних вголос, але й надрукованих на папері чи текстів в електронному вигляді, які розповсюджуються через мережу «Інтернет».

«Тому, вiдкинувши неправду, говорiть правду кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному. Гнiваючись, не грiшiть: нехай сонце не заходить у гнiвi вашому; i не давайте мiсця дияволовi» (Еф. 4:25-27) — навчає нас Слово Боже.

Кожен має право на власну думку та позицію, особливо коли йдеться про відповідальність за майбутнє України, однак священнослужителі повинні висловлювати свої погляди конструктивно, пам’ятаючи про духовну відповідальність та покликання надавати іншим добрий приклад у словах і справах».

Джерело: Київська Митрополія Української Православної Церкви (ПЦУ)