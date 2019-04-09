У Польщі знайшли сотні «нелегалів» з України

Українці нелегально працювали на будівництві.



У північно-східній Польщі з початку поточного року співробітники прикордонної служби провели понад 80 інспекцій і знайшли майже 180 іноземців, переважно громадян України, які працювали нелегально.

Більшість нелегальних працівників виявили в Ольштынском, Мронґовськом і Елцьком повітах. В основному українці працювали на будівництві, виробничих підприємствах, в сфері промислового і громадського харчування.

В результаті, 30 підприємців у суді оштрафували на 70 тисяч злотих. Крім того, співробітники прикордонної служби Польщі ввели проти них понад 40 штрафів на суму понад дев’яти тисяч злотих. Штрафи стосувалися, в першу чергу, невиконання обов’язків інформування компетентних органів про працевлаштування іноземців.