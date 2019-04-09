Делегація Мінфіну України відбула на збори МВФ до Вашингтона

Міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник міністра фінансів Юрій Гелетей та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца у вівторок відбули до Вашингтона для участі у Щорічних весняних зустрічах Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ), які триватимуть до 18 квітня, повідомляється на сторінці Мінфіну соцмережі Facebook.

“Це одна з головних подій фінансового світу, що відбувається двічі на рік під егідою Міжнародного валютного фонду і Світового банку, і це привід обговорити виклики, з якими стикається світова економіка. На цей раз проблема бідності, загроза чергового уповільнення світової економіки і виклики, що постають перед країнами в цьому контексті”, – зазначено в повідомленні.

Як повідомили у прес-службі Національного банку України (НБУ), його представники на чолі з главою центробанку Яковом Смолієм вирушають до Вашингтона для участі у Щорічних весняних зустрічах МВФ і СБ у середу.

Джерело – interfax