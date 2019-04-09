З 9 квітня в Україні працює інтерактивна мапа автобусних маршрутів

У сфері автобусних перевезень в Україні працює близько 20 тисяч пасажирських автотранспортних компаній, які обслуговують понад 100 мільйонів пасажирів щороку

Від сьогодні, 9 квітня, працює інтерактивна мапа автобусних маршрутів. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Міністерство інфраструктури України спільно з Державним агентством з питань електронного урядування представили мапу “Мережа автобусних маршрутів”, яка надає інформацію про майже 4000 міжобласних та міжнародних маршрутів: розклад руху і проміжні зупинки, спланувати маршрут та перевірити перевізника на наявність ліцензії.

Забезпеченню прозорості роботи автобусних перевезень може сприяти мапа “Мережа автобусних маршрутів”

“У сфері автобусних перевезень в Україні працює близько 20 тисяч пасажирських автотранспортних компаній, які обслуговують понад 100 мільйонів пасажирів щороку. Проте щонайменше 30-40% перевезень усе ще перебувають у тіні. Для покращення ситуації на ринку важливим є, у тому числі, забезпечення прозорості роботи учасників, цьому може сприяти мапа “Мережа автобусних маршрутів”. Рік тому ми лібералізували ринок автобусних перевезень. Наша мета – якість та безпека для пасажирів”, – зазначив Володимир Омелян.

Зазначається, що “Мережа автобусних маршрутів” – це інструмент, який не тільки показує автобусні маршрути та розклад руху, він також дозволяє пасажирам отримати детальну інформацію щодо перевізників: хто обслуговує маршрути, яким автопарком володіє перевізник, термін дії дозволу на перевезення. Міністерство інфраструктури максимально прозоре у своїй діяльності, карту створено на базі різних наборів відкритих даних.

Інструмент буде корисним для:

держави – це дає можливість візуалізувати мережу автобусного сполучення, побачити, де воно недостатнє, а де існує конкуренція; планувати нові маршрути та керувати мережею, що склалася;

бізнесу – дозволить отримати швидку та детальну інформацію про ринок перевезень, щоб планувати підприємницьку діяльність, розширюватися й шукати нові можливості для росту;

громадян – для планування поїздок, а також контролю легальності перевізників та якості перевезень.

Щоб скористатися мапою, потрібно зайти на сайт, потім обрати одну з двох мап – “Міжнародні” або “Обласні” маршрути і вибрати населений пункт у списку чи скориставшись пошуком.

Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що міністр пояснив, чому виходять із ладу експреси на “Бориспіль”.

Джерело: 5 канал