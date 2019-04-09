Найєм про рекламу Порошенко VS Путін: А Меведчук, Бойко — це герої національно-патріотичного руху?

Він зазначив, що не підтримує кандидата на пост президента Володимира Зеленського, але також не хоче підтримувати «злодійство, лицемірство і обман».

«А 60% військовослужбовців, які не підтримали вас на фронті — це Путін? Або в країні воює тільки Петро Порошенко і уколовы-бирюковы-пашинський?! Де були всі ці ваші креативні плакати і білборди, коли вбивали патріотів в Одесі? Де ви були, коли все живе на своїх телеканалах — за вашою ж вказівкою — знищували Ахметов і Медведчук? Де, зрештою, ваша хвалена СБУ, розвідка та інші креативні органи з виразними розслідуваннями проросійськості вашого опонента?», — пише нардеп.

Найєм Порошенко закликав звільнити своїх «злісних і плоских» політичних технологів, які довели його «до ручки».

«Зараз вони нічим не відрізняються від Манафорта і Шувалова, ще в 2004-му році поділили Україну на три сорти. В кінці-кінців, це небезпечно. Втомилися? Програли? Не виходить? Це не кінець життя. Відійдіть в сторону, створюйте коаліцію і відстоюйте свої погляди в опозиції. Так, не буде можливості стільки красти, не буде у вас стільки ефірів і черг в адміністратора. Але це нормальна практика, так живе весь цивілізований світ», — підсумував народний депутат.