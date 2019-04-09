Радник Порошенко пояснив, чому портрет Путіна присутня в рекламі президента

Поява портрета президента РФ Володимира Путіна на передвиборних бордах президента України Петра Порошенка — це, зокрема, меседж до тих, хто в першому турі голосував за інших кандидатів.

«Ось позиція Петро Порошенко — ми повинні думати про країну. І захищати її, захищати від Путіна. Хоча це комусь не подобається, так», — сказав Бірюков.

За його словами, прохід у другий тур був дуже під питанням, але завдання була реалізована. Саме тим штабом, який розробляв стратегію на другий тур.

Нагадаємо, як повідомив засновник громадської дослідницької платформи Quantum Future Lab Денис Семенов, команда Петра Порошенка переборщила з передвиборною агітацією, прирівнявши його опонента у другому турі до лідера країни-агресора Володимиру Путіну, оскільки тим самим порушила закони України. Крім того, нова агітаційна кампанія Порошенка викликала різку критику у соціальних мережах.